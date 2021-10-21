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سعر الحديد اليوم الخميس 21-10-2021.. 14200 جنيه من المصنع

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القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق مواد البناء، استقرارا في الأسعار اليوم الخميس 21-10-2021، وفقا للأسعار الرسمية حيث تراوحت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه للطن َتسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت الأسود بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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