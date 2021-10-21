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انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-10-2021 وفقا لسعر المزرعة، حيث سجل الكيلو 30 جنيها للدواجن البيضاء من المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-35 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللبيض الأبيض 47 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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