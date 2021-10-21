شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة الحبوب» صرف مستحقات الدفعة الـ 16 لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الـ 16 لمزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة. وبلغ إجمالي ما أُودِع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (13.849.842) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (9.664) طنا, لعدد (32) مزارعاً، منهم عدد (6) مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، ليبلغ إجمالي ما أُودِع منذ بداية الموسم (742.968.585) ريالاً لـ (2021) مزارعاً وبكمية (558.687) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من 22 شعبان 1442هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (574.577) طناً لـ (2075) مزارعاً. ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.