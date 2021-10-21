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«الشؤون البلدية والقروية»: 8 إحصائيات رئيسية للمساهمة في توفير رخص البناء

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوحة إحصائيات التوسع في البناء، بهدف توفير رخص البناء وضخ الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وتتضمن اللوحة 8 إحصائيات رئيسية للمساهمة في توفير رخص البناء وإتاحة الوحدات السكنية شملتها لوحة إحصائيات التطوير العقاري والخدمات السكنية.

كما تسهم لوحة إحصائيات التطوير العقاري و الأنشطة التجارية في تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع التطوير العقاري والقطاعين الخدمي والتجاري، بالإضافة إلى خلق الفرص وجذب الاستثمارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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