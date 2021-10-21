شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بنسبة 0.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع جني بعض المستثمرين أرباحا من ارتفاعها في الآونة الأخيرة، لكن الطلب القوي في الولايات المتحدة والتحول من استخدام الفحم والغاز إلى زيت الوقود وسط ارتفاع أسعارهما كبح الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 85.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب في وقت مبكر صعدت بالخام القياسي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. وصعد 0.9 بالمئة في اليوم السابق.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر كانون الأول 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 83.09 دولار للبرميل. واستقرت عقود الخام الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، التي انتهى أجلها أمس الأربعاء، مرتفعة 91 سنتا أو 1.1 بالمئة بعدما لامست أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 في وقت سابق من الجلسة.