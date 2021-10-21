شكرا لقرائتكم خبر عن 707 ملايين جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية في 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.8%، والعرب على 9.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 707.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 229.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.3 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.65% ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.

وتداولت البورصة المصرية، 4 جلسات هذا الأسبوع، بعد قرار إدارة البورصة المصرية، أن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر.