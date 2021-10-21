شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم البنك الدولى فى مواجهة كورونا وتحقيق التعافى الاقتصادى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مجموعة البنك الدولى بجهود كبيرة فى الفترة من أبريل 2020 حتى نهائى يونيو 2021، للتصدى لجائحة كورونا، حيث تم تنظيم استجابة سريعة وشاملة لمساعدة البلدان، على معالجة الأثار واسعة النطاق لأزمة فيروس كورنا من خلال التمويلات.

كما تم بدل مجهودات فى سبيل تحقيق تعاف أخضر وقادر على الصمود، وشامل للجميع تعرف عليها من خلال الانفوجراف.

1- تمويل عمليات طوارئ فى أكثر من 100 بلد.

2- إتاحة 157 مليار دولار، من البنك للدول للتعامل مع جائحة كورونا.

3- إتاحة 4.4 مليار دولار لعدد من الدول لشراء لقاحات مأمونة وفعالة ونشرها.

4- الاستثمار فى حلول مراعية للظروف المناخية، تساعد على الصمود والنمو.

5- تحديد المخاطر والحد منها وإدارتها، للوقاية من تغير المناخ والصدمات الأخرى ومواجهتها .

6- الاستثمار فى رأس المال البشرى، والسعى للنمو الشامل لإيجاد فرص العمل.