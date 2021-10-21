شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس.. تطورات السوق العالمى والمحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب خلال الساعات الماضية تحرك طفيف نحو الارتفاع، حيث سجل الذهب عيار 21 سعر 779 جنيها للجرام بزيادة تقريباً جنيهين فقط، في حين يترقب السوق بعض البيانات الاقتصادية الهامة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

ومن المقرر اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 إعلان المؤشر التصنيعى فى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ومبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة وخطاب محافظ البنك الاحتياطى الأسترالى وإعلان ثقة المستهلك البريطانى من GFK.

البيانات الخاصة بالنشاط الاقتصادي للدول من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار حول الاتجاه للتحول وشراء الذهب والملاذات الآمنة، وهذا يؤدي إلى حركة سعر الذهب صعوداً وهبوطاً فى التداولات الفورية.

سعر الذهب فى مصر مرتبط بصورة مباشرة بسعر الذهب فى البورصات العالمية، لذلك التحركات فى السعر الفورى للمعدن النفيس يصاحبها تغيرات فى الذهب بالسوق المصرى، فى حالة فتح المحلات لبيع الذهب، لأن فارق التوقيت بين مصر والدول التى تقع فيها البورصات مثل إنجلترا وأمريكا والصين قد يؤخر إعلان تطورات سوق الذهب.