شكرا لقرائتكم خبر عن درجة برودة الشتاء.. 3 محركات رئيسية لـديناميكيات سـوق الطاقـة الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الطاقة بشكل عام "النفط والغاز الطبيعى والفحم" ارتفاعات قياسية والتى كان لها انعكاسات سلبية على سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية وفيما يلي أهم المحركات الرئيسية لـديناميكيات سـوق الطاقـة خـلال الأشهر القادمة وكانت كالتالي.

١- درجة برودة فصل الشتاء القادم .

٢- قوة اتجاهات النمو الاقتصادى.

٣-حجم الانقطاعـات غيـر المخطط لها في الإمدادات. وأدت أزمة الطاقة الحالية إلى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الدول وهو ما يؤكد ،وبما لا يدع مجال للشك، على صعوبة تقليص اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري بهذه الوتيرة المتسارعة المنتهجة وسيظل الوقود الأحفوري مستحوذ علـى جـزء كبيـر مـن مزيج الطاقة المستهلكة في المستقبل وذلك وفقا لتقرير بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق لمنظمة "أوابك".