شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف أسباب نجاح وصمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الاشادات الدولية، بالاقتصاد المصرى وما حققه من معدلات نمو إيجابية للغاية، وتصدره أعلى الاقتصادات نموا فى العالم وفى المنطقة،بحسب البنك الدولى وصندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى.

فى حين عانت اقتصادات كبيرة من الانكماش وتراجع النمو، وتأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا وتعطل سلاسل الامداد ، مما أدى لضعف النمو العالمى.

تعرف على أسباب نجاح الاقتصاد المصرى من خلال 7 نقاط.

1- ‬نجح الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التراجع العالمى.

2- تراوحت معدلات النمو العامين الأخيرين بين 3 لـ5.6‎%‎ وهى من الأعلى فى العالم.

3- تحقيق معدلات نمو إيجابية، يرجع لتنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادى.

4- صمود الاقتصاد يرجع لتحرك الدولة لدعم القطاعات المتأثرة من كورونا وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهتها.

5- عدم تأثر القدرات الإنتاجية نتيجة الجائحة وبالتالى عدم تعطل سلاسل الإمداد.

6- النجاح فى خفض الصادرات من خلال ربطها بمواصفات قياسية أوروبية مع زيادة الصادرات.

7- حماية الفئات الأكثر تضررا ودعم الشركات والقطاعات المتضررة، عبر مبادرات البنك المركزى.