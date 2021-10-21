التوسع فى مشروعات الطرق والسكك الحديدية أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر

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القاهرة - سامية سيد - أكد على صبرى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن التوسع فى مشروعات الطرق وخطوط السكك الحديدية وإنشاء المدن الجديدة، من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى وتعمير الدول وزيادة نموها الاقتصادى تدريجيا.

أضاف على صبرى لـ" الخليج 365" أن العديد من الدول العظمى حققت معدلات نمو عالية من خلال الاعتماد على شق الطرق وبالتالى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها، موضحا إن انتهاج مصر هذا النهج يؤكد المضى قدما، لتحقيق نهضة غير مسبوقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال العمران والتنمية المستدامة.

أوضح عضو القابضة للصناعات الكيماوية، أن الحركة العمرانية والتنموية تتوازى مع تطوير القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، وهى بمثابة نقله كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر، تعمل جنبا إلى جنب مع مشروعات عملاقة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعشرات المدن والمشروعات التنموية مثل تنمية محور قناة السويس والصعيد.

أضاف اللواء على صبرى لـ"الخليج 365" أن أهمية مبادرة حياة كريمة تتمثل فى تأثيرها بشكل ايجابى على كافة مناحى الحياة، خاصة تغيير التركيبة السكانية فى الريف، وتغيير الوعى ومفاهيم السكان فى الريف، وهذا أمر ضرورى للغاية للمواطن المطلوب منه التجارب مع الخطط التنموية للدولة.