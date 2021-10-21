شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت قيمة التبادل التجارى 112,8% بين مصر واليونان عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان، بالتزامن مع التقارب السياسى الذى تشهده العلاقات الثنائية فى الفترة الأخيرة. وفقا لما يلى:

سجل حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 477,6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 112,8%.

بلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان 807,4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 273,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 194,9%.

سجلت قيمة الواردات المصرية من اليونان 209,1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 203,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2,6%.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 7,1 مليون دولار خلال العام المالى 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,7%.

بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1,8 مليون دولار خلال العام المالى 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 23,4 %.

سجل عدد سكان مصر 102,5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان اليونان 10,4 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عدد المصـريين المتواجدين بدولة اليونان طبقـا لتقـديـرات البعثة 30 ألف مصري حتى نهاية 2020.