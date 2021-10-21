شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية التنسيق السعودي – العراقي» تستعرض تطوير العلاقات المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف البنك المركزي السعودي، أمس، في مقره بمدينة الرياض، اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

وترأس الجانب السعودي في الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، فيما ترأس الجانب العراقي محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجانبين. واُستعرضت عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية في البلدين.

وفي إطار تطوير التعاون المباشر بين البنكين المركزيين وتفعيل العلاقات المصرفية، ورغبة الجانب العراقي في الاستفادة من خبرات البنك المركزي السعودي، عقد البنك لقاءً مع الوفد العراقي، تم خلاله تبادل النقاشات والآراء في عدد من المجالات ضمن مهام ومسؤوليات البنوك المركزية والتي تهدف إلى تعزيز استقرار ومتانة المؤسسات المالية، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات في القطاع المالي؛ ومن ذلك البنوك الرقمية.