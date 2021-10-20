شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة : متفوقون فىي تصدير الحاصلات الزراعية وصناعة الأسمدة وقطاع الورق والكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة ، أنه منذ عامين وجهاز التمثيل التجارى يحضر للمشاركة المصرية في معرض إكسبو في دبى، وخرج الجناح المصرى في المعرض بشكل مبهر، حيث إن الجناح المصرى يحظى بمتابعة كبيرة في دبى ، وهناك طوابير كبيرة أمام الجناح المصرى ، وآلاف يدخلون الجناح المصرى.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التمثيل التجارى هو الذراع الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في الخارج ، ويطلع بمهام الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، وهى أحد أهم أفرع العلاقات الاقتصادية في العالم، كما أن مهام الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية الترويج للصادرات المصرية وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات، كما أن الجهاز هو المفاوض التجارى في المؤسسات الدولية .

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة ،: مصر متفوقة في تصدير الحاصلات الزراعية وصناعة الكيماويات وصناعة الأسمدة، وهناك تفوق ملحوظ في قطاع الورق والكتب والتغليف والصناعات الطبية والأدوية .