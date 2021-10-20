شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادة الإيداع الدولية لـ"عامر جروب" و"البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع شركتى عامر جروب إلى 218.790 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 179.705 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.649 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 122.907 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ختام جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.08%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.50% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 630.7 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 219.1 مليون جنيه، 539.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2187 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13444 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4362 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1108 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.