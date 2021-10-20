شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تحويل قصر السلطان حسين والملك فؤاد مركزًا للإبداع الرقمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:"يسعدنى مشاركة مصر بجناح مميز بمعرض إكسبو دبي 2020، يوثق الحضارة المصرية وتاريخها العريق المتفرد ويعكس مستقبل مصر الواعد، فمصر تملك حضارة متفردة وبالغة العراقة، وتملك مستقبلًا واعدًا مبهرًا"، مضيفًا: "ونحن فى وزارة الاتصالات نسعى لتطبيق نفس النموذج حين نستحوذ على مبانى لها تاريخية مثل قصر السلطان حسين فى مصر الجديدة، والمصنع الأميرى فى الجيزة، وقصر الملك فؤاد فى كفر الشيخ، ثم نحولها بعد تطويرها وترميمها وإعادتها لرونقها إلى مركز للإبداع الرقمى".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر جيتكس جلوبال، ومعرض إكسبو دبى 2020، اليوم الثلاثاء.

وتستهدف وزارة الاتصالات تنفيذ مراكز للإبداع الرقمى؛ بهدف تأهيل الشباب من طلبة وخريجى الجامعات لسوق العمل المحلى والعالمى، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفى والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، مع وضع أولوية للمستفيدين من أبناء المجتمع الأكاديمى (طلاب، وخريجين، وأعضاء هيئة تدريس) من جامعة الزقازيق فى إطار محاور خطط العمل المختلفة للمركز، فضلًا عن تطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020"، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى.