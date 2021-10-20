شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ختام جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

إيقاف تداول 61 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 61 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أم بي للهندسة، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي. إيقاف تداول 61 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 61 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أم بي للهندسة، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسماعيلية مصر للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للأسمنت-قنا، تنمية للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر للفنادق، العامة لصناعة الورق-راكتا، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، المنصورة للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العامة للصوامع والتخزين.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ غاز مصر، الحديد والصلب المصرية، ليسيكو مصر، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الألومنيوم العربية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دلتا للطباعة والتغليف، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الدولية للأسمدة والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العامة للصوامع والتخزين، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، البدر للبلاستيك، المجموعة المصرية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.



البورصة تربح 8.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ختام جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه. البورصة تربح 8.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ختام جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.08%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.50% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 630.7 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 219.1 مليون جنيه، 539.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2187 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13444 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4362 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1108 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

إي فاينانسارتفع سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 50.21% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بالبورصة المصرية، ليغلق عند مستوى 21 جنيه، وحقق السهم حجم تداول 100.2 مليون ورقة بقمية 2 مليار جنيه عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة. إي فاينانسارتفع سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 50.21% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بالبورصة المصرية، ليغلق عند مستوى 21 جنيه، وحقق السهم حجم تداول 100.2 مليون ورقة بقمية 2 مليار جنيه عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة.

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهى شركة رائدة فى تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، ويعتبر طرح إي فاينانس أكبر الطروحات فى البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5,8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5,1 مليار جنيه.

تم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 417,77 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5,84 مليار جنيه.

بلغت عدد أسهم الطرح العام موزعة على (الطرح العام): عدد 25,77 مليون سهم تمثل نسبة 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع والتى تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتى تمثل 24.5% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقى لشركة "إى فاينانس" إلى 22.4 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.149 مليون سهم، 6.5 مليون سهم، 29.92 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 1.4 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.149 مليون سهم، 6.5 مليون سهم، 29.92 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 250 ألف سهم، 142 ألف سهم، 2000 سهم، 25 ألف سهم، 61.8 ألف سهم، 73981 سهم، 8.5 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي،

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشىفى النزهة الدولي 225 ألف سهم، 13800 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 11.3 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

وفي نفس السياق أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح في حدود نسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء من 20 أكتوبر الجاري حتى 19 يناير عام 2022، وذلك بعد انخفاض سعر السهم بالبورصة لأسباب لا تتعلق بأداء الشركة في ممارسة نشاطها، ورغبة من الشركة في دعم سعر السهم بالسوق.

وأعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 73981 سهم بسعر 12.998 جنيه بقيمة إجمالية 691.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 14.795% إلى 15.032%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.





العامة للصوامع أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، توقيع عقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة، لإنشاء صومعة سعة 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد بتكلفة قدرها 520 مليون جنيه.





جلاكسو وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين، على تقرير دراسة القيمة العادلة المعد من قبل المستشار المالي المستقبل شركة جرانت ثورنتون-مصر، لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة (لا تشمل العقارات والآلات) والأصول المعنوية، وانتهى تقييم تلك الأصول بمبلغ إجمالي قدره 1.179 مليار جنيه.