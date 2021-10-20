شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

إيقاف تداول 61 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 52 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أم بي للهندسة، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي. إيقاف تداول 61 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 52 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أم بي للهندسة، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسماعيلية مصر للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للأسمنت-قنا، تنمية للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر للفنادق، العامة لصناعة الورق-راكتا، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، المنصورة للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العامة للصوامع والتخزين.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ غاز مصر، الحديد والصلب المصرية، ليسيكو مصر، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الألومنيوم العربية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دلتا للطباعة والتغليف، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الدولية للأسمدة والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العامة للصوامع والتخزين، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، البدر للبلاستيك، المجموعة المصرية العقارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.



البورصة تربح 8.5 مليار جنيه البورصة تربح 8.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ختام جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.08%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.50% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 630.7 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 219.1 مليون جنيه، 539.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 11132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2187 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13444 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4362 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4317 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1108 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 50.21%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.68%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 79.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.74%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 39.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.23%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 483.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.52%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 36.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 49.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 3.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.96%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.602 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.95%.