شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق مرتفعا ويتجاوز الـ 11.900 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر السوق الرئيسية على ارتفاع بنسبة 0.94% ليبلغ 11.903 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وبتداولات بلغت 7.246 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 189.753 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 313.231 صفقة.

ووفقا لبيانات «تداول»، قاد الارتفاع أسهم قطاع المواد الأساسية الذي صعد بنسبة 2.22%، فيما تلاه قطع الرعاية الصحية مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.75%، والبنوك بنسبة 1.37%، وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.35%.

وتراجعت بقية القطاعات، إذ سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 0.15%، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، والخدمات التجارية والمهنية 2.11%، والنقل والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.90% و1.10% على التوالي.

وبحسب تداول، تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، والإعلام والترفيه بنسبة 0.38%، والأدوية بنسبة 0.58%، والاستثمار والتمويل والتأمين بنسبة 1.06% و0.18%.

وأشارت البيانات إلى أن سهم سبكيم العالمية كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه بترو رابغ بنسبة 8.17%، وبي سي آي بنسبة 4.89%، والرياض والمجموعة السعودية بنسبة 4.42% و4.01% على التوالي، فيما كان سهم أمانة للتأمين الأكثر انخفاضا بنسبة 3.16%، ومهارة 2.88% ومسك 2.70% والخبير ريت وسلامة بنسبة 2.57% و2.53% على التوالي.

ووفقا للبيانات، فإن سهم كيان السعودية كان الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 15.653 مليون سهم، بينما كان الأكثر نشاطا بالقيمة سهم سبكيم العالمية بقيمة 714.928 مليون ريال.