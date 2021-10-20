شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق مرتفعا ويتجاوز الـ 11.900 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيانات «تداول»، قاد الارتفاع أسهم قطاع المواد الأساسية الذي صعد بنسبة 2.22%، فيما تلاه قطع الرعاية الصحية مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.75%، والبنوك بنسبة 1.37%، وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.35%.
وتراجعت بقية القطاعات، إذ سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 0.15%، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، والخدمات التجارية والمهنية 2.11%، والنقل والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.90% و1.10% على التوالي.
وبحسب تداول، تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، والإعلام والترفيه بنسبة 0.38%، والأدوية بنسبة 0.58%، والاستثمار والتمويل والتأمين بنسبة 1.06% و0.18%.
وأشارت البيانات إلى أن سهم سبكيم العالمية كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه بترو رابغ بنسبة 8.17%، وبي سي آي بنسبة 4.89%، والرياض والمجموعة السعودية بنسبة 4.42% و4.01% على التوالي، فيما كان سهم أمانة للتأمين الأكثر انخفاضا بنسبة 3.16%، ومهارة 2.88% ومسك 2.70% والخبير ريت وسلامة بنسبة 2.57% و2.53% على التوالي.
ووفقا للبيانات، فإن سهم كيان السعودية كان الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 15.653 مليون سهم، بينما كان الأكثر نشاطا بالقيمة سهم سبكيم العالمية بقيمة 714.928 مليون ريال.