شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يترأس الوفد السعودي المشارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الـ 48 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم في مدينة المنامة في مملكة البحرين.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم وتنمية الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تسخير كافة الجهود لدعمه، وتكامل أدوار دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية صناعتها الوطنية.

كما بحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وناقشت دور اللجنة في تشجيع الصناعة في دول المجلس والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهها، وما توليه دول المجلس من اهتمام بتنمية القطاع الصناعي وأثر ذلك في نجاح استراتيجياتها الوطنية والقطاعية.