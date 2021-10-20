شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري خليجي لمواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تنسيق الجهود بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الإلكترونية

• القصبي يشارك في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول التعاون

عقد وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون أمس الثلاثاء بالعاصمة المنامة، لقاء تشاورياً، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني (دولة الرئاسة).

شهد اللقاء مشاركة رئيس وفد المملكة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزراء التجارة والصناعة في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش اللقاء التشاوري عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق بهذا الشأن، وتنسيق الجهود بين دول المجلس بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وسبل تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وعدد من القضايا المطروحة في اللقاءات السابقة.

وعلى هامش اللقاء الدوري التشاوري عقد وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لقاءاً دورياً مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، وأهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال للعمل على تذليلها، كما سبق اللقاء عقد جلسة عصف ذهني لرواد الأعمال للخروج بأهم التحديات والتوصيات لعرضها خلال اللقاء.