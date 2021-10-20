شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع لأقل مستوى في 4 أعوام مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار في المعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء بعد تحسن في الإقبال على المخاطرة في أنحاء العالم، الأمر الذي دفع العملات المحفوفة بالمخاطر للصعود وأدى إلى تراجع الين إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام مقابل الدولار الليلة الماضية.

وزادت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مساء بدعم من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.

وأدى تراجع الطلب على أصول التي تعبر ملاذات آمنة للقيمة إلى صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 114.695 ين مساء. لكن بحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش استقر الدولار عند 114.375 ين.