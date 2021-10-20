1.02 مليار أرباح سبكيم في الربع الثالث

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وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة لفترة الـ 9 أشهر الأولى من العام 2021، أن إجمالي الربح بلغ 1.36 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 220 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 522%. فيما الربح التشغيلي فبلغ 1.13 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 18 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 6338%.
وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر بلغ صافي الربح 3 مليار ريال، مقابل خسارة 142 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر 3.12 ريال، مقابل خسارة 0.19 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما أسهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة كما انخفضت التكاليف التمويلية.
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