تعاون بين هيئتي الأوقاف وعقارات الدولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة أمس مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف.

وجرى توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض، ومثلها في التوقيع محافظ الهيئة إحسان بافقيه، بينما مثل الهيئة العامة للأوقاف محافظ الهيئة عماد الخراشي.

ونصت المذكرة على تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف، وتسهيل إجراءات منصة إحكام لأوقاف الهيئة والأوقاف الأهلية، إضافة إلى استفادة الطرفين من تبادل معلومات قاعدة البيانات والأنظمة المتوفرة لديهما.

كما سيستفاد من تجربة هيئة عقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات الكترونية لنظام المعلومات الجغرافية الخاصة بعقارات الدولة؛ لتطبيقها على أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في مجال حصر العقارات، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف (شركة أوقاف للاستثمار) وإمكانية الاستفادة من خدمات الشركة فيما يحقق أهداف الطرفين.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة انطلاقا من رغبة الطرفين في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق التكامل المنشود لرؤية المملكة 2030.

أبرز ما تضمنته المذكرة:

