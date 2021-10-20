تبادل البيانات بين الضمان الصحي والتأمينات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مجلس الضمان الصحي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون لتبادل البيانات في سبيل الوصول إلى قطاع ممكن تحفزه الجودة ويحقق التحول الرقمي، وذلك في مقر المجلس.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الالتزام في التأمين الاجتماعي والصحي من خلال حفظ حقوق المستفيد وتوفر الأدوات المساعدة على ذلك لتسهيل التعاملات، مما يسهم في تمكين أطراف العلاقة التأمينية من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بجودة وكفاءة عالية.

ويسعى المجلس والمؤسسة في تعاونهما من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة، وذلك باستخدام الحلول الرقمية المبتكرة وفق ضوابط وآليات محددة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس حرص المؤسسة على حصول المستفيدين على حقوقهم من خلال توقيع اتفاقية التعاون مع مجلس الضمان الصحي، مبينا أن هذا النوع من الشراكات يعزز تكاتف مختلف القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكر النحاس أن الاتفاقية تشمل جوانب عدة، في مقدمتها تبادل البيانات مما يسهم في اختصار الكثير من الوقت، لإتمام التعاملات بسلاسة ويسر وسهولة.

تأتي هذه الاتفاقية استمرارا لشراكات المؤسسة نظرا لبياناتها ذات العلاقة بسوق العمل ونظام التأمينات مما يسهم في تفعيل التعاون بتبادل البيانات لعدد من الجهات في مختلف القطاعات.

بدوره، علق الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الشراكات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة من خلال قطاع ممكن يحقق التحول الرقمي، مؤكدا أن تبادل البيانات سيسهم في تمكين قطاع التأمين الاجتماعي والصحي من تقديم أفضل الخدمات عالية الجودة، خلال فترة زمنية قياسية.