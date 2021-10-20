بدء استقبال طلبات الدفعة الخامسة لتصريح تجربة التقنية المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت هيئة السوق المالية استقبال طلبات المتقدمين للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة، وذلك استكمالا لسلسلة نجاحات مختبر التقنية المالية في دفعاته الأربع السابقة، واستمرارا لحرص الهيئة على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين من خلال دعم صناعة التقنية المالية وتطوير منتجات ابتكارية في السوق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تستقبل طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة من كل المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال حتى تاريخ 15 ديسمبر 2021، على أن تستوفي منتجاتهم المتطلبات اللازمة، والتي أبرزها أن تكون من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة وأن تكون في مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته، بالإضافة إلى ذلك أن تحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة. كما توضح الهيئة بأنها تقوم باستقبال طلبات المتقدمين خلال السنة ويتم تقييم ودراسة تلك الطلبات الواردة خلال دفعات.

ويعد مختبر التقنية المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف الهيئة. ويستقبل المختبــر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.

ودعمت الهيئة التقنية المالية من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية لمنتجات التقنية المالية في السوق المالية، وعملت على التطوير المستمر لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاقا جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار، سعيا منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي وتتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018، واستقبل المختبر الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في فبراير من عام 2018م، واستمرت الهيئة في جهودها باستقبال طلبات أخرى على دفعات متفرقة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار 17 تصريحا لتجربة التقنية المالية وتقديم خمسة منتجات مختلفة، وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي.

كما اعتمدت خلال النصف الثاني من 2021 التعديلات على تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتضمنت أبرز تلك التعديلات إضافة تعريفات لتوضيح طبيعة مختبر التقنية المالية، وكذلك إضافة تعليمات ممارسة الأعمال في مختبر التقنية المالية.

تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة

آخر موعد 15 ديسمبر 2021

متطلبات المنتجات:

