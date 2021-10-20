وزير الطاقة: تحول المستخدمين من الغاز إلى النفط سيرفع الطلب 600 ألف برميل يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 600 ألف برميل في اليوم، جراء تحول المستخدمين من الغاز إلى النفط، مبينا أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات سيؤثر في أسعار الخام.

وقال وزير الطاقة إن المستخدمين الذين يتحولون من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثلوا طلبا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا، اعتمادا على الطقس الشتوي وأسعار الطاقة ذات الصلة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة الآن ناتج عن الاستثمار المحدود في الهيدروكربونات وانخفاض المخزونات وتعافي الطلب بعد جائحة كورونا.

وأكد أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط، مشددا على أن السعودية كانت دوما مصدرا للاستقرار في سوق النفط.

وأوضح وزير الطاقة بحسب وكالة «رويترز»، أن العالم بحاجة للاهتمام بجدية بتأمين الإمدادات. وقال إن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري وإن مخزونات البنزين والغاز

منخفضة.

100 دولار للبرميل

في سياق متصل قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من 2022، مع انخفاض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته.

وأضاف أن منظمة أوبك+ تعارض تجاوز أسعار النفط للمستويات المقبولة وتدرس طرقا لموازنة السوق. وأوضح أن سعر النفط ما بين 75 دولارا و85 دولارا هو مستوى مقبول لسعر الخام على المدى البعيد.

وأشار إلى أن أوبك+ تعارض في الوقت نفسه أي زيادة لمخزونات النفط العالمية، لأن ذلك سيؤدي لانهيار أسواق النفط.

برنت 85 دولارا

وتراجعت أسعار الخام الأمريكي من أعلى مستوى لها في 7 سنوات، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية. وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس الأربعاء في نيويورك، دون 83 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من 3% خلال الجلسات الأربع الماضية، كما تراجعت عقود خام القياس العالمي برنت دون 85 دولارا.

ارتفاع المخزونات

وأفاد معهد البترول الأمريكي API بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.29 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على البيانات. وستكون هذه الزيادة الأسبوعية الرابعة إذا تم تأكيدها من خلال بيانات حكومية رسمية في وقت لاحق اليوم.

وصعد النفط الأمريكي في الأيام الماضية إلى أعلى مستوى له منذ 2014، حيث تزامنت أزمة الطاقة مع انتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء.

وتشير الأحداث إلى أن روسيا لن تبذل قصارى جهدها لتقديم غاز طبيعي إضافي لأوروبا لتخفيف الأزمة الحالية، ما لم تحصل على موافقة الجهات التنظيمية لبدء الشحنات عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.