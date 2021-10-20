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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاستثمار تعقد مؤتمرا صحفيا في مركز مؤتمرات (واس) اليوم الخميس، للتعريف بنسختها الخامسة المزمع عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية»، حيث سيتناول المشاركون مجالات المبادرة، ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة. وسيشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس، والرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، ومدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي.



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