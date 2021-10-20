السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين للشهر العاشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظت السعودية بمركزها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر العاشر في سبتمبر 2021، ورفعت الإمدادات 2% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس، أن إجمالي الشحنات السعودية بلغت 7.96 ملايين طن (1.94 مليون برميل يوميا).

ووفقا لوكالة «رويترز»، يعني هذا زيادة من 1.89 مليون برميل يوميا في سبتمبر في العام الماضي، وأقل بقليل من 1.96 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وانخفضت الشحنات من روسيا، ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، %18 على أساس سنوي إلى 6.14 ملايين طن، أو 1.49 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة مع 1.59 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وتراجعت الواردات من البرازيل %64 عنها قبل عام، بينما انخفضت %83 من الولايات المتحدة. وأفادت البيانات الرسمية بعدم استيراد الصين أي نفط من إيران وفنزويلا منذ بداية 2021.

ويأتي انخفاض أحجام الشحنات من الموردين في سبتمبر في وقت سجلت خلاله واردات النفط الخام الصينية انخفاضا نسبته %15.3 في الشهر الماضي على أساس سنوي، مع استهلاك الشركات للمخزونات وسط زيادة في الأسعار العالمية ومع تقليص حصص الواردات، مما أدى لانخفاض المشتريات.

واردات الصين من النفط (سبتمبر 2021)

السعودية + 2%

روسيا - 18%

البرازيل - 64%

أمريكا - 83%