تقدم بأمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واستفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، ورشة عمل نظمتها غرفة ينبع بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، تناولت التعريف بالفترة التصحيحية، وعقوبات مخالفي نظام التستر التجاري التي تصل مخالفتها إلى سجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة وإلغاء الترخيص التجاري وشطب السجل. وتم أيضا خلال الورشة عرض مزايا الفترة التصحيحية التي تعفى من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وتعفى أيضا من ضريبة الدخل بأثر رجعي، والحصول على ترخيص استثماري نظامي.



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