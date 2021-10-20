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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 46.8 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية لوزارة التجارة لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ». وأسفرت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 742 مخالفة فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا». وتصدرت أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات على التوالي كل من: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، نجران، جازان، حائل، الحدود الشمالية، الباحة.

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