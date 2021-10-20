ملتقى منظومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الابتكار التجاري الوطنية دشنته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بنسخته الأولى الذي تستضيفه جامعة حائل، بمشاركة نخبة مختارة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى والجامعات، إضافة إلى مقدمي الخدمات والمستثمرين المهتمين بتفعيل بيئة الابتكار التجاري في مناطق ومدن المملكة. واستمر الملتقى الذي تختتم أعماله اليوم الخميس، لمدة 3 أيام، حيث عقد أكثر من 20 جلسة تفاعلية يقودها خبراء الابتكار التجاري، وذلك بهدف بحث فرص التعاون المقترحة بين أطراف المنظومة.



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