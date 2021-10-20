ارتفاع غير مسبوق.. "بيتكوين" تصعد إلى مستوى تاريخي

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

سجلت عملة "البيتكوين"، ارتفاعا تاريخيا، الأربعاء، وبلغت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستوى 66 ألف دولار، في صعود غير مسبوق.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 5.83% إلى 66008.50 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسيا تاريخيا.

وتزامن هذا الارتفاع مع بدء التداول على وثائق أول صندوق أميركي مخصص للعقود الآجلة لعملة بيتكوين.

وقالت بلومبيرغ إن نحو 24 مليون وثيقة من صندوق بروشير تم تداولها يوم الثلاثاء، بقيم تداولات بلغت نحو مليار دولار، لتحل بذلك المرتبة الثانية في قائمة أنشط الصناديق تداولا بالسوق الأميركية، بعد صندوق بلاروك كاربون.