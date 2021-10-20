شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد المزاد العلنى لطرح محلات تجارية بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آيام الاربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل ويوم الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر المقبل مواعيد للمزاد العلني الخاصة بطرح

20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح (من 32م٢ : 95م٢) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 10/11/2021.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بسوق مركز خدمات عمارات سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 24/11/2021.