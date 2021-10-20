شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الأربعاء، التداول على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في البورصة المصرية بسعر 13.98 جنيه للسهم، بقيمة سوقية 22.37 مليار جنيه، جاء ذلك بعد تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام للأفراد يوم الأحد بمعدل تغطية بلغ 61.4 مرة، كما تمت تغطية شريحة الطرح الخاص الأسبوع الماضي بنحو 6.8 مرة، لتجمع الشركة نحو 5.8 مليار جنيه من طرح حصة بلغت 26.1% من رأس مال الشركة، ما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات.

ويعد طرح إي فاينانس هو ثاني الطروحات العامة الأولية في عام 2021 بعد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة في أبريل الماضي، إضافة إلى القيد الفني المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة - المدرجة في بورصة لندن.