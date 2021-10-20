شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث فاق ضعف الدولار الضغط الناجم عن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1776.20 دولار.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من أعلى مستوياتها منذ 20 مايو أيار، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ولم يتغير مؤشر الدولار تغيرا يذكر وبقي قرب إغلاق أمس الثلاثاء الذي كان أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا الأمر الذي بدد تأثير ارتفاع سندات الخزانة. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.