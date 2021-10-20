شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط لأقل من 83 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد وصوله أمس إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، بعد أنباء عن استمرار زيادة المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى أقل من 83 دولار للبرميل بعد ارتفاعه خلال أيام التداول الأربعة الماضية بأكثر من 3%.

كان معهد البترول الأمريكي قد رصد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 29ر3 مليون برميل، بحسب مصادر مطلعة، وهو ما يعني استمرار ارتفاع المخزون للأسبوع الرابع على التوالي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.