شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي ومخاوف من نقص الإمدادات بالشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي في ظل توقعات باستعادة محطات توليد الكهرباء المائية في ولاية كاليفورنيا مستويات إنتاجها الطبيعية مع تراجع حدة موجة الجفاف، في حين أن الطقس الشتوي المعتدل في الغرب الأوسط الأمريكي قلل المخاوف من نقص إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.

وتراجع سعر الغاز في بورصة نايمكس للسلع بنسبة 5ر1% إلى 010ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم نوفمبر المقبل.

كانت الأسعار قد أنهت تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 2% إلى 088ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن أسعار العقود الآجلة للغاز مازالت عند أعلى مستوياتها منذ 2010 رغم تراجعها خلال الشهر الحالي.

وبحسب تقديرات خبراء الأرصاد فإنه من المتوقع أن يكون الطقس أدفأ من المعتاد على أغلب الولايات الأمريكية باستثناء الساحل الغربي خلال الفترة من 25 إلى 29 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

في الوقت نفسه من المحتمل أن تخفف الأمطار الغزيرة والثلوج اعتبارا من الأسبوع المقبل، حدة آثار موسم الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.