شكرا لقرائتكم خبر عن عجز تجاري باليابان بمقدار 5 مليار دولار في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الأربعاء تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 8ر622 مليار ين (43ر5 مليار دولار) خلال سبتمبر الماضي.

جاء ذلك العجز الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية أعلى من توقعات المحللين التي كانت 2ر519 مليار ين بعد تحقيق عجز قيمته 2ر637 مليار ين خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة و4ر635 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 11% بعد زيادتها بنسبة 2ر26% خلال الشهر السابق.كما زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر38% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 4ر34% بعد زيادتها بنسبة 7ر44% خلال أغسطس الماضي.