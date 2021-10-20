شكرا لقرائتكم خبر عن 700 فرصة وظيفية ضمن ملتقى «الموارد البشرية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح ملتقى توظيف لإحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية «هدف»، نحو 700 فرصة وظيفية هندسية وإدارية وفنية، فيما جاء الملتقى بدعم وتوجيه من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وبإشراف مدير إدارة التوطين فهد الزعبي.

واختتم الملتقى أمس، بفرع الوزارة بمشاركة إدارة الضمان الاجتماعي وتأهيل المستفيدين للتقديم على الفرص الوظيفية الشاغرة المطروحة من خلال الملتقى الذي استمر لمدة 3 أيام. ويأتي عقد الملتقى انطلاقا من دعم التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية بين إدارة التوطين ممثلة في الإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة والشركات الكبرى في القطاع الخاص والتي تسهم في رفع معدلات توظيف الكوادر الوطنية بسوق العمل، والذي يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات الطرفين في تعزيز التوطين وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م. وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن الوزارة تسعى إلى خفض معدل البطالة والقضاء عليها في المنطقة الشرقية، عبر قرارات التوطين التي تصدر لقطاعات معينة بين الحين والآخر، ويتم الإعلان عنها مع إبلاغ ملاك المنشآت عن تاريخ التطبيق، ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم قبل انطلاق تطبيق القرار.

وأضاف أن الفرق الرقابية تنفذ جولاتها للتحقق من تطبيق القرار وضبط المخالفة حال عدم الالتزام، مشيرا إلى أن ملتقيات التوظيف تعتبر إحدى طرق الحد من البطالة وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي.