شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدال الطقس يدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا أمس الثلاثاء في ظل توقعات بطقس معتدل مع وجود رياح قوية، مما يخفف الضغط على إمدادات الغاز في القارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطقس الدافئ في بداية موسم الطلب على التدفئة في فصل الشتاء يقلل الطلب على التدفئة مما أدى إلى تراجع أسعار الغاز، رغم تلميحات روسيا بأنها لن تزيد كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا دون موافقة السلطات الأوروبية على خط الغاز الطبيعي المثير للجدل نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وأوروبا الغربية عبر بحر البلطيق.

في الوقت نفسه فإن وجود الرياح القوية خلال الأيام الحالية سيؤدي إلى زيادة إنتاج ألمانيا وبريطانيا من الكهرباء من طاقة الرياح إلى مستويات قياسية يوم الخميس المقبل مما يقلل الحاجة إلى إنتاج محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3ر4% إلى 93ر89 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل. وتراجع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 8ر4% إلى 91ر225 بنس لكل مليون وحدة حرارية. كما تراجعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية والكهرباء في ألمانيا.