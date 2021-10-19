شكرا لقرائتكم خبر اجتياز الدفعة الثانية من قيادات «البلدية والإسكان» لبرنامج هارفارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أمس، تكريم الدفعة الثانية من برنامج «تطوير القادة» التدريبي الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع «هارفارد للأعمال»، لتأهيل قيادات الصف الأول ومديري الإدارات في قطاعي البلدية والإسكان، بهدف تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم على تقلد المناصب القيادية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة ولرؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال حفل تكريم المشاركين بالبرنامج، أن الوزارة تسعى إلى جذب وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة ضمن أهدافها الاستراتيجية، لما يمثله العنصر البشري من أهمية كبرى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومتي البلدية والإسكان، في ظل الدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة بين الوزارة و»هارفارد للأعمال» تأتي امتدادا لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتطوير مهارات الشباب السعوديين عمليا ومهنيا لتمكينهم من المنافسة عالميا، لافتا إلى أن الشراكة أسهمت في تأهيل 136 مشاركا من قيادات الوزارة ضمن مرحلتين، شهدت الأولى تخريج 66 قياديا، واجتياز 70 قياديا ضمن المرحلة الثانية.

ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أهمية البرنامج في تعزيز التواصل بين قيادات المنظومة لتبادل الخبرات المعرفية، مشددا على تطلع الوزارة إلى مواصلة تقديم البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات منسوبينا، مقدما شكره لهارفارد للأعمال على جهودها المبذولة لرفع مستوى كفاءة الأداء الوظيفي للقياديين في المنظومة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن برنامج هارفارد للأعمال يعد أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تنظمها الوزارة لتطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، ويشمل مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، وعددا من التجارب الناجحة عالميا في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط، ويستعرض برنامج «هارفارد للأعمال» عددا من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالريادة والقيادة، بهدف تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين من خلال الأنشطة التفاعلية الجماعية المتخصصة.

تأهيل 136 قياديا

