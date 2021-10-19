شكرا لقرائتكم خبر «واعد» في محطته الرابعة بالرياض يخصص 6.9 ملايين لـ3 رواد أعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص مركز واعد لريادة الأعمال «واعد» دعما ماليا بقيمة 6.9 ملايين ريال على شكل منح أولية واستثمار رأسمال جريء لثلاثة رواد أعمال سعوديين خلال محطته الرابعة في العاصمة الرياض.

وكان المركز اختتم محطاته الثلاث السابقة من مدينة الجبيل وينبع وجدة بالتعاون مع الشركاء المحليين في مجال ريادة الأعمال.

ونظم مركز واعد المحطة الرابعة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتم الإعلان عن الشركات الناشئة المتأهلة بعد أن أجرى فريق واعد دورة تصويت مشتركة مماثلة لما سبق خلال محطات واعد الثلاث الأولى للتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن تأهل الشركات بعد دراسة خبرة الفريق المؤسس، وتحليل فرص السوق الحالية، واعتبار قدرة المنتجات والحلول التقنية على منافسة السوق المحلي والعالمي.

وأعلن واعد استثماره في شركة كيورا السعودية للتكنولوجيا الصحية بقيمة 6.7 ملايين ريال على شكل استثمار رأسمال جريء، والذي كان جزءا من جولة كيورا التمويلية الأولى (Series-A) بقيادة كل من واعد وشركة علم، الذراع الاستثماري لوزارة المالية السعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون ريال.

وتأسست شركة كيورا في عام 2016 على يد رواد الأعمال وائل كابلي ومحمد ذكرالله لتصبح أول شركة تطبيب عن بعد مرخصة رسميا من قبل وزارة الصحة، وذلك بعد تعاونها الوثيق مع الوزارة في العام 2017، بهدف تعزيز رقمنة القطاع الصحي العام في المملكة. وتقدم الشركة البرامج الصحية الافتراضية عند الطلب، بما في ذلك الوصفات الطبية الالكترونية والرسائل النصية وخدمات الاتصال الصوتية والمرئية مع الأطباء المسجلين لكل من الأفراد والشركات المحلية والتكنولوجيا.

كما أعلن واعد تخصيص منح أولية للشركات الأخرى المتأهلة، حيث أوصت بتقديم منحة بقيمة 75,000 ريال لشركة مختصر التي توفر تطبيقا لتقديم ملخصات مبسطة لعدد من الكتب العالمية، ومنحة بقيمة 50,000 ريال لشركة سبكترا، أول شركة سعودية في مجال تكنولوجيا الصحة، متخصصة في معالجة اضطرابات النمو والسلوك عند الأطفال.

وتواصل جولة واعد البحث عن الحلول التقنية المبتكرة والشركات الناشئة الطموحة عند عقد محطاتها النهائية في المدينة المنورة ومكة المكرمة بتاريخ 11 نوفمبر و6 ديسمبر، واللتين ستركزان على مبادرات رواد الأعمال في قطاعات أخرى كالسياحة والضيافة وإدارة سلسلة التوريد والتكنولوجيا.