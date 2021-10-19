136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني خلال سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 482 جولة ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، مصدرة 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 55 عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و38 لاستغلال خام البحص، و11 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و8 لاستغلال مواد الردميات، بينما جرى إصدار نحو 9 عقوبات لاستغلال الحديد منخفض النسبة، و7 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، و4 للحجر الجيري، في حين سجلت عقوبتان لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال كل من خام الكاولين والجبس.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو27 عقوبة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 21، ثم المنطقة الشرقية بـ20 ، ومنطقة المدينة المنورة بـ 11 عقوبة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

جولات على المواقع التعدينية (سبتمبر 2021)

482 جولة ميدانية

136 عقوبة على المنشآت المخالفة

توزعت العقوبات إلى:

55 عقوبة لاستغلال الرمل العادي

38 عقوبة لاستغلال خام البحص

11 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى

8 عقوبات لاستغلال مواد الردميات

9 عقوبات لاستغلال الحديد منخفض النسبة

7 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا

4 عقوبات لاستغلال الحجر الجيري

2 عقوبة لاستغلال الطين

1 عقوبة لاستغلال خام الكاولين

1 عقوبة لاستغلال الجبس

المخالفون حسب المناطق:

الرياض 27 مخالفة

مكة المكرمة 21 مخالفة

الشرقية 20 مخالفة

المدينة المنورة 11 مخالفة