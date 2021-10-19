مختص يحث الحاصلين على الامتياز بألا يتجاوز استرداد رأس المال 3 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث مختص في الامتياز التجاري، بألا تتجاوز فترة استرداد رأس المال للحاصلين على الامتياز التجاري الثلاث سنوات الأولى من عمر المشروع، داعيا إلى حسن اختيار العلامة التجارية وتحديد متطلباتها بدقة.

وقال نائب رئيس جمعية الامتياز التجاري السعودية والأستاذ بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد القحطاني، خلال ورشة عمل بعنوان (الفرنشايز خيارك الاستراتيجي) نظمتها غرفة الشرقية عن بعد أمس، «إنه بالنسبة للحاصل على الامتياز يجب ألا تتجاوز فترة استرداد رأس المال ثلاث سنوات»، وأضاف، «يجب عليه الاهتمام مباشرة بالامتياز الذي حصل عليه وعدم تركه لآخرين من أجل تحقيق ربحية قوية خاصة في السنتين الأوليين من المشروع.

وأكد على أهمية وجود الجاذبية في العلامة التجارية والاسم التجاري للتحول لمنح الامتياز أو الحصول عليه، مبينا أن الصرف على تطوير العلامة التجارية (The Brand) من أهم العوامل لنجاحها، محذرا من بعض مكاتب الامتياز التجاري ومن بعض ملتقيات ومعارض الامتياز التجاري التي تهدف للربح المادي فقط، وقد تدخل المستثمر الجديد في إشكالات مع أصحاب علامات تجارية.

وأوضح أن منح الامتياز التجاري يتطلب الحصول أولا على ترخيص من وزارة التجارة، ويتضمن الترخيص الالتزام بجملة من الشروط ومنها احترام الحقوق الفكرية، والاختصاص محل الترخيص بما في ذلك البضائع والمنتجات ومدة العقد والمنطقة الحصرية.

تحديد الاحتياجات

وأفاد أن التدريب على أعمال الامتياز واختيار التوجه ضروري جدا للنجاح وتشمل تحديد الاحتياجات، ومن ذلك الموارد البشرية والدراسة المالية، ونظام المشتريات، وأدوات الدعم، واختيار الموقع، والموردين، والمنتجات، إلى جانب مستودعات التخزين المركزية ونقاط البيع، والخطة التسويقية.

مواجهة المنافسين

ولفت إلى أن من أهداف الامتياز التجاري ما يتعلق ببناء العلامة التجارية والانتشار في الداخل والخارج لتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وتوفير أعلى مستويات خدمة للعملاء، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية، ومحاولة الحصول على أكبر حصة ممكنة في السوق، لافتا إلى أن نجاح العلامة التجارية يجعلها أكثر قابلية لدى المستثمرين الجدد في السوق والذين يبحثون عن الربح السريع.

ولاء للعلامة

وطالب القحطاني بتسجيل العلامات التجارية الوطنية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفي مركز الحماية الفكرية الأمريكية وغيره من المراكز العالمية، مشيرا إلى أن دراسة محكمة أجرتها الجامعة أوضحت أن 75% من العملاء في المحلات التجارية ولاءهم للعلامة التجارية، مؤكدا في الوقت نفسه بأنهم يعملون في الجمعية على إنشاء منصة تضم العلامات التجارية لتكون مرجعا لرواد الأعمال في المملكة.