ديوان المحاسبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) يطلق اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المرحلة الثانية من مبادرة «المال العام أمانة»، التي تستهدف منسوبي الجهات الحكومية من خلال عقد مجموعة من اللقاءات وورش العمل ينفذها عدد من المختصين والخبراء من الديوان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مقار الجهات الحكومية وعلى مدار أشهر متتالية، للتوعية بأهمية المحافظة على المال العام. وتأتي هذه المبادرة لتحسين دور العاملين في القطاع الحكومي للقيام بمهام وأعمال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية بكفاءة وفاعلية، من خلال تحسين دور المراجعة الداخلية، وتفعيل الرقابة الداخلية، وحوكمة العمليات المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية بجميع أشكالها.



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