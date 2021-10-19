ديوان المحاسبة

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وتأتي هذه المبادرة لتحسين دور العاملين في القطاع الحكومي للقيام بمهام وأعمال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية بكفاءة وفاعلية، من خلال تحسين دور المراجعة الداخلية، وتفعيل الرقابة الداخلية، وحوكمة العمليات المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية بجميع أشكالها.
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