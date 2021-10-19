السعودية تخفض حيازتها للسندات الأمريكية 4 مليارات دولار

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ويأتي انخفاض حيازة المملكة للسندات والأذون الأمريكية في أغسطس الماضي بعد ارتفاعها لشهرين متتالين يونيو ويوليو بنحو 800 مليون دولار بعد تراجعها في شهر مايو 2021 بنحو 3 مليارات دولار.
كما تراجع ترتيب السعودية بين الدول الأعلى حيازة للسندات الأمريكية إلى المركز 17 في أغسطس، إلا أنها لا زالت في مقدمة الدول العربية استثمارا في السندات الأمريكية، تليها الإمارات في المركز الـ 23 بقيمة 58.7 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 46.8 مليار دولار في المركز 29 عالميا.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس إلى 101.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 82 % من الإجمالي، و22.47 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل نسبة 18%.
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