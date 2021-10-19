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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع استثماري لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي رياضي، أرسته أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة ونشر الخدمات بمحافظة الخبر. وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي امتدادا لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تطوير المنطقة من خلال المشاريع الاستثمارية التنموية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات محافظة الخبر على الخارطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.



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