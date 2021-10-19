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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 22 مليون ريال حقوق للعاملين، استطاع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا في إدارة التسويات الودية استردادها خلال شهر سبتمبر الماضي 2021. وأوضحت إدارة التسويات الودية بالمنطقة الشرقية أنها أنهت تسوية 1796 دعوى عمالية بالصلح والتراضي بين أطراف الدعوى، واسترداد مبلغ إجمالي 22,554,225 مليون ريال حقوق للعمالة في القطاع الخاص بمختلف مدن ومحافظات المنطقة. وأكدت إدارة التسويات على متابعة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص بكفاءة.

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