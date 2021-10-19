الطاقة تحدد عطاءات 4 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات

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وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن مشروعات المرحلة الثالثة مقسمة إلى فئتين:
• الفئة (أ) وتتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة 120 ميجاوات ومشروع ليلى بسعة 80 ميجاوات.
• الفئة(ب ) وتتكون من مشروع الرس بسعة 700 ميجاوات ومشروع سعد بسعة 300 ميجاوات.
وأفادت الوزارة إنه تم إصدار كراسة طلب تقديم العروض( RFP ) لمشروعي الفئة( ب)في 8 أبريل 2020 ولمشروعي الفئة (أ )في 22 أبريل 2020 ، وقد تم تقديم ثلاثة عطاءات لكل مشروع من المشروعات الأربعة خلال الربع الثاني من عام 2021 .
وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة العطاءات المقدمة قد خضعت لعملية فحص وتقييم – وفقا لمتطلبات كراسة طلب تقديم العروض – للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع هذه العطاءات لاحقا للإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات الإغ الق التجاري والمالي.
ولفتت إلى أن جميع المشروعات الأربعة يستلزم عليها أن تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي بناء على الآليات التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
وستوقع العطاءات الفائزة اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
وتاتي مشروعات المرحلة الثالثة ضمن جهود وزارة الطاقة لتحقيق مستهدفات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة والمتمثلة في: زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء. وتحقيق الأهداف البيئية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل لإنتاج الكهرباء، والعمل مع القطاع الخاص لبناء مشروعات الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص المحلي من تكوين الشراكات العالمية لاكتساب الخبرة اللازمة للمشاركة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة كونه أحد القطاعات الحيوية في رؤية السعودية 2030 .
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